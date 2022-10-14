Подоляк заявил о резком снижении ядерной угрозы со стороны России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о резком снижении угроз ядерным оружием в риторике российских официальных лиц и в целом снижении ядерной угрозы со стороны РФ. Там, по его словам, знают, что получат "должный ответ от мира" в случае применения такого оружия. Об этом Подоляк сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"НАТО следит за всем, что происходит в России с ядерным оружием. И НАТО категорически предупреждает Россию, что если будет даже попытка применить ядерное оружие, будет ответ. Сегодня Россия постепенно уменьшает свои риторические угрозы ядерным оружием. Есть протокол, по которому действуют ядерные государства", – сказал он.

Подоляк отметил, что мир уже многое делает для того, чтобы не дать России применить ядерное оружие, в частности, соответствующие предупреждающие заявления прозвучали от президента США Джозефа Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию немедленно прекратить угрозы.

Советник руководителя ОП отметил, что Россия вторглась на территорию Украины с обычным оружием, и украинские войска пошли в контрнаступление и отбросили российскую армию также с помощью обыкновенного оружия.

"Россия говорит: "Если Украина не позволит нам оставить территории, на которые мы вторглись и которые не можем удержать обычным вооружением, мы будем применять ядерное оружие". Вот как ядерное государство угрожает неядерному государству", – заметил Подоляк.

Он убежден, что если Россию не остановить сейчас, другие страны откажутся от ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. – Ред.), поскольку любая война против ядерного государства приведет к потерям. Эти страны, по его мнению, будут пытаться найти компоненты ядерного оружия на черном рынке или в других местах.

"Россия не только угрожает Украине, она ломает ключевой элемент глобальной безопасности", – считает Подоляк.

Поэтому, по его словам, другие страны жестко реагируют на шантаж со стороны РФ.

"Всем понятно, что они должны дать России симметричный ответ. Те, кто хочет применить ядерное оружие, получат ответ, и Россия, похоже, это понимает", – сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП выразил убеждение, что, несмотря на заявления РФ, все же не будет применять ядерное оружие, в том числе и тактическое.

"Сегодня мы видим резкое снижение ядерной угрозы в российской риторике – если игнорировать пропагандистов и говорить об официальных лицах. Мы наблюдаем резкое снижение ядерной угрозы, и это достаточно хороший знак. Россия признала, что может вести войну обычным вооружением, но любая попытка применить ядерное оружие приведет к немедленному ответу", – констатировал он.

6 августа Гутерриш заявил, что лидерам стран, имеющих ядерное оружие, совершенно недопустимо даже намекать на возможность его применения.

21 сентября Столтенберг в интервью Reuters сказал, что Россия не сможет выиграть ядерную войну – и НАТО это четко для Москвы коммуницирует.

12 октября Байден заявил, что не верит в применение российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия, но отметил, что Пентагон разработал план в случае такого сценария.

Читайте также: Боррель: Если Путин атакует Украину ядерным оружием, его армия будет уничтожена

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.