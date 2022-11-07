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Байден и Шольц: Ядерные угрозы России безответственны, слова о "грязной бомбе" неправда

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 12:10
Байден и Шольц: Ядерные угрозы России безответственны, слова о
Джо Байден и Олаф Шольц (фото - ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Недавние ядерные угрозы России носят безответственный характер, а ее обвинения в адрес Украины о "грязной бомбе" безосновательны. Об этом в телефонном разговоре заявили президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Как сообщают пресс-службы лидеров США и Германии, темой их обсуждения стала поездка канцлера в Китай и ситуация в Украине.

В Белом доме отметили, что Байден и Шольц согласились с тем, что недавние ядерные угрозы России носят безответственный характер.

В канцелярии Шольца сообщили, канцлер и президент обсудили российские угрозы и необоснованные обвинения России в адрес Украины в использовании так называемой "грязной бомбы". 

Как отмечается, Байден и Шольц осудили продолжающиеся обстрелы Россией объектов гражданской инфраструктуры, в частности объектов энергоснабжения Украины.

Оба подтвердили неизменную приверженность США и Германии оказанию Украине экономической, гуманитарной поддержки и поддержки в области безопасности.

"Призыв президента Зеленского к справедливому миру заслуживает полной поддержки", – добавили у Шольца.

  • На встрече с премьер-министром КНР Ли Кэцяном Шольц призвал Китай "использовать свое влияние" на Россию для окончания войны в Украине. 

Читайте также: Шольц хочет "четкого заявления" от России, что она не применит ядерное оружие

Наталія Медведєва
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