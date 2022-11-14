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Байден: Мы не собираемся вступать ни в какие переговоры. Ничего об Украине без Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 17:27
Байден: Мы не собираемся вступать ни в какие переговоры. Ничего об Украине без Украины - Фото
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил, что деоккупация Херсона стала выдающейся победой Украины и заверил, что Штаты не будут вести каких-либо переговоров с Россией в обход Украины. Об этом американский президент сказал в понедельник на пресс-конференции в Индонезии, куда он приехал на саммит G20.

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"Прежде всего, это важная победа для Украины. Я могу только аплодировать мужеству, решительности и потенциалу украинского народа, украинских военных. То, что они сделали, – действительно потрясающе", – сказал Байден.

Он добавил, что сейчас сложно сказать, как само взятие Херсона повлияет на конец войны, но США продолжат помогать Украине для того, чтобы она имела возможность защитить себя от России.

"И мы не собираемся вступать в какие бы то ни было переговоры. Ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должна принять Украина", – сказал он.

Байден прогнозирует, что военные действия в Украине "замедлятся" из-за похолодания и более сложного передвижения, но он уверен, что Россия не сможет оккупировать Украину так, как она хотела в начале вторжения.

  • 5 ноября в Киеве был советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. На следующий день газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США приватно просит украинское руководство показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.
  • 7 ноября WSJ сообщила, что Салливан в последние месяцы вел конфиденциальные переговоры с топ-советниками Путина. Салливан подтвердил, что контакт с Кремлем остается открытым.

Читайте также: Дмитрий Кулеба: О переговорах Украины с Россией, освобождении территорий и что будет дальше

Андрій Водяний
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Россия США война переговоры Херсон джо байден
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