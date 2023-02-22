Байден назвал большой ошибкой решение Путина "приостановить" участие РФ в ядерном договоре
22.02.2023, 16:24
Джо Байден (Фото: ОП)
Президент США Джо Байден считает большой ошибкой решение российского диктатора Владимира Путина "приостановить" участие РФ в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом американский лидер сказал, отвечая на вопрос CBS.
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В ответ на просьбу журналистки прокомментировать решение РФ Байден сказал: "У меня нет времени".
Затем он назвал это "большой ошибкой".
СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан сроком на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011-го. Срок его действия истек в 2021 году. 3 февраля 2021 года США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.
СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
- 21 февраля Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
- Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
- Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.
- Зеленский сказал, что ядерные угрозы Путина уже никто не воспринимает всерьез.
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