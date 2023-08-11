Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за проблем в экономике

Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за его экономических проблем. По словам политика, КНР испытывает неприятности из-за слабого роста, сообщает Reuters.

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"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи", – сказал Байден.

Он добавил, что Китай "в беде". По его словам, он не хочет наносить ему ущерб и стремиться к рациональным отношениям со страной.

В августе в Китае впервые с 2021 года зафиксировали дефляцию – падение потребительских цен, а показатели внешней торговли КНР за последний месяц резко ухудшились.

19 июня Китай посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Лидер КНР Си Цзиньпин сообщал, что стороны "достигли согласия по ряду конкретных вопросов".

21 июня Байден назвал диктатором главу Китая. Президент США считает, что это высказывание не повлияет на отношения между странами. Представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге назвала "абсурдными и безответственными" слова Байдена.

10 августа президент США подписал указ об ограничении американских инвестиций в определенные технологии и продукты в странах, вызывающих озабоченность. Такая страна сейчас одна – Китай.

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