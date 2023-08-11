Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за проблем в экономике
11.08.2023, 07:33
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за его экономических проблем. По словам политика, КНР испытывает неприятности из-за слабого роста, сообщает Reuters.
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"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи", – сказал Байден.
Он добавил, что Китай "в беде". По его словам, он не хочет наносить ему ущерб и стремиться к рациональным отношениям со страной.
В августе в Китае впервые с 2021 года зафиксировали дефляцию – падение потребительских цен, а показатели внешней торговли КНР за последний месяц резко ухудшились.
- 19 июня Китай посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Лидер КНР Си Цзиньпин сообщал, что стороны "достигли согласия по ряду конкретных вопросов".
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- 10 августа президент США подписал указ об ограничении американских инвестиций в определенные технологии и продукты в странах, вызывающих озабоченность. Такая страна сейчас одна – Китай.
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