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Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за проблем в экономике

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 07:33
Байден назвал Китай
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за его экономических проблем. По словам политика, КНР испытывает неприятности из-за слабого роста, сообщает Reuters.

"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи", – сказал Байден.

Он добавил, что Китай "в беде". По его словам, он не хочет наносить ему ущерб и стремиться к рациональным отношениям со страной.

В августе в Китае впервые с 2021 года зафиксировали дефляцию – падение потребительских цен, а показатели внешней торговли КНР за последний месяц резко ухудшились.

  • 19 июня Китай посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Лидер КНР Си Цзиньпин сообщал, что стороны "достигли согласия по ряду конкретных вопросов".
  • 21 июня Байден назвал диктатором главу Китая. Президент США считает, что это высказывание не повлияет на отношения между странами. Представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге назвала "абсурдными и безответственными" слова Байдена.
  • 10 августа президент США подписал указ об ограничении американских инвестиций в определенные технологии и продукты в странах, вызывающих озабоченность. Такая страна сейчас одна – Китай.

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Артём Джерипа
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КитайСШАси цзиньпинджо байден
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