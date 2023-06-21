Байден назвал Си диктатором. Говорит, тот не знал, что его аэростат был над США в феврале

Президент США Джо Байден через день после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором, который якобы не знал, что китайский разведывательный аэростат "сбился с курса" и оказался в воздушном пространстве Штатов в феврале 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Причина, почему Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил тот воздушный шар с двумя коробками, наполненными шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что оно там есть. Я серьезно. Это очень неудобная ситуация для диктаторов, когда они не знают, что происходит", – сказал президент США.

За день до этого Байден заявил, что доволен результатами поездки Блинкена в Китай. Он сказал, что госсекретарь проделал "адскую работу".

Кроме того, Байден выразил желание лично встретиться с Си в ближайшие месяцы.

4 февраля 2023 года в США сообщили, что сбили китайский аэростат-разведчик.

10 февраля Соединенные Штаты заявили, что сбитый аэростат был оборудован для перехвата данных разведки.

2 июня издание Financial Times сообщило, что директор ЦРУ якобы тайно посетил Китай в прошлом месяце, чтобы "разморозить" отношения между государствами.

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