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Байден назвал Си диктатором. Говорит, тот не знал, что его аэростат был над США в феврале

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 07:16
Байден назвал Си диктатором. Говорит, тот не знал, что его аэростат был над США в феврале - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден через день после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором, который якобы не знал, что китайский разведывательный аэростат "сбился с курса" и оказался в воздушном пространстве Штатов в феврале 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.

"Причина, почему Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил тот воздушный шар с двумя коробками, наполненными шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что оно там есть. Я серьезно. Это очень неудобная ситуация для диктаторов, когда они не знают, что происходит", – сказал президент США.

За день до этого Байден заявил, что доволен результатами поездки Блинкена в Китай. Он сказал, что госсекретарь проделал "адскую работу".

Кроме того, Байден выразил желание лично встретиться с Си в ближайшие месяцы.

  • 4 февраля 2023 года в США сообщили, что сбили китайский аэростат-разведчик.
  • 10 февраля Соединенные Штаты заявили, что сбитый аэростат был оборудован для перехвата данных разведки.
  • 2 июня издание Financial Times сообщило, что директор ЦРУ якобы тайно посетил Китай в прошлом месяце, чтобы "разморозить" отношения между государствами.

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Милана Головань
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Китайси цзиньпинджо байденЭнтони Блинкенаэростат
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