"Он проделал адскую работу". Байден доволен результатами визита Блинкена в Китай

Президент США Джо Байден высоко оценил результаты поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. Об этом говорится в статье Bloomberg.

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Как отмечается, визит Блинкена готовит почву для возможной встречи Байдена и Си на саммите Большой двадцатки в Индии в сентябре 2023 года и открывает дорогу китайскому лидеру для визита в США на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре.

"Он проделал адскую работу. Здесь мы на правильном пути", – сказал Байден, когда журналисты спросили о поездке Блинкена.

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