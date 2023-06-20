"Он проделал адскую работу". Байден доволен результатами визита Блинкена в Китай
20.06.2023, 12:06
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден высоко оценил результаты поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. Об этом говорится в статье Bloomberg.
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Как отмечается, визит Блинкена готовит почву для возможной встречи Байдена и Си на саммите Большой двадцатки в Индии в сентябре 2023 года и открывает дорогу китайскому лидеру для визита в США на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре.
"Он проделал адскую работу. Здесь мы на правильном пути", – сказал Байден, когда журналисты спросили о поездке Блинкена.
- 18 июня 2023 года Блинкен прилетел в Пекин. Это был первый визит госсекретаря США в Китай с 2018 года. Стороны договорились поддерживать контакты, главу МИД Китая пригласили в Вашингтон.
- Во ходе визита Блинкена Китай вновь отказался идти на компромисс по Тайваню и потребовал от США не вмешиваться. Блинкен напомнил о многолетней политике США относительно Тайваня.
- В то же время на встрече Блинкена с Си Пекин и Вашингтон достигли согласия по ряду конкретных вопросов.
- По словам Блинкена, Китай снова пообещал не поставлять России оружие, но есть вопросы к частным фирмам.
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