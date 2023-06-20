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"Он проделал адскую работу". Байден доволен результатами визита Блинкена в Китай

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20.06.2023, 12:06
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден высоко оценил результаты поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. Об этом говорится в статье Bloomberg.

Как отмечается, визит Блинкена готовит почву для возможной встречи Байдена и Си на саммите Большой двадцатки в Индии в сентябре 2023 года и открывает дорогу китайскому лидеру для визита в США на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре.

"Он проделал адскую работу. Здесь мы на правильном пути", – сказал Байден, когда журналисты спросили о поездке Блинкена.

Читайте также: "Пусть лучше долго говорят, чем воюют". Как прошел визит Блинкена в Китай и разговор с Си

Наталья Медведева
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Китайси цзиньпинджо байденЭнтони Блинкен
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