Блинкен: КНР снова пообещала не поставлять России оружие, но есть вопросы к частным фирмам

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Пекине, что Китай возобновил обещание не снабжать Россию оружием для ведения боевых действий против Украины, хотя и выразил обеспокоенность действиями частных китайских фирм. Об этом сообщает AFP.

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"Мы – и другие страны – получили заверения от Китая, что он не оказывает и не будет оказывать летальную помощь России для использования в Украине", – сказал Блинкен.

По информации The Guardian, он также сказал: "Мы не видели никаких доказательств, которые бы этому противоречили. Но мы постоянно обеспокоены тем, что китайские фирмы – компании – могут поставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине".

"Мы попросили китайское правительство быть очень бдительным по этому поводу", – добавил Блинкен.

Переговоры госсекретаря США и главы МИД Китая Цинь Гана закончились договоренностью сторон о поддержке открытых каналов связи.

В январе-феврале 2023 года 80% компонентов для ракет на общую сумму $211 млн поступили в Россию из Китая (в частности, 46% – из Гонконга). На втором месте с долей 5,5% – Таиланд.

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