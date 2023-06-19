Блінкен: Китай поновив обіцянку не постачати Росії зброю, проте є питання до приватних фірм

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Пекіні, що Китай поновив обіцянку не постачати Росії зброю для ведення бойових дій проти України, хоч і висловив стурбованість діями приватних китайських фірм. Про це повідомляє AFP.

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"Ми – та інші країни – отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не надаватиме летальної допомоги Росії для використання в Україні", – сказав Блінкен.

За інформацією The Guardian, він також сказав: "Ми не бачили жодних доказів, які б цьому суперечили. Але ми постійно занепокоєні тим, що китайські фірми – компанії – можуть постачати технології, які Росія може використати для просування своєї агресії в Україні".

"Ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього", – додав Блінкен.

Переговори держсекретаря США та глави МЗС Китаю Цінь Гана закінчилися домовленістю сторін щодо підтримки відкритими каналів зв'язку.

В січні-лютому 2023 року 80% компонентів для ракет на загальну суму $211 млн надійшли до Росії з Китаю (зокрема, 46% – з Гонконгу). На другому місці з часткою 5,5% – Таїланд.

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