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Блінкен: Китай поновив обіцянку не постачати Росії зброю, проте є питання до приватних фірм

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19.06.2023, 16:06
Блінкен: Китай поновив обіцянку не постачати Росії зброю, проте є питання до приватних фірм - Фото
Ентоні Блінкен (фото - ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Пекіні, що Китай поновив обіцянку не постачати Росії зброю для ведення бойових дій проти України, хоч і висловив стурбованість діями приватних китайських фірм. Про це повідомляє AFP.

"Ми – та інші країни – отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не надаватиме летальної допомоги Росії для використання в Україні", – сказав Блінкен.

За інформацією The Guardian, він також сказав: "Ми не бачили жодних доказів, які б цьому суперечили. Але ми постійно занепокоєні тим, що китайські фірми – компанії – можуть постачати технології, які Росія може використати для просування своєї агресії в Україні".

"Ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього", – додав Блінкен.

  • Переговори держсекретаря США та глави МЗС Китаю Цінь Гана закінчилися домовленістю сторін щодо підтримки відкритими каналів зв'язку.
  • В січні-лютому 2023 року 80% компонентів для ракет на загальну суму $211 млн надійшли до Росії з Китаю (зокрема, 46% – з Гонконгу). На другому місці з часткою 5,5% – Таїланд.

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Вадим Ребрина
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