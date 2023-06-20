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"Він виконав пекельну роботу". Байден задоволений результатами візиту Блінкена до Китаю

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20.06.2023, 12:06
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден високо оцінив результати поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю. Про це йдеться у статті Bloomberg.

Як зазначається, візит Блінкена готує ґрунт для можливої зустрічі Байдена та Сі на саміті Великої двадцятки в Індії у вересні 2023 року та відкриває дорогу китайському лідеру для візиту до США на форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у листопаді.

"Він виконав пекельну роботу. Тут ми на правильному шляху", – сказав Байден, коли журналісти запитали про поїздку Блінкена.

Читайте також: "Хай краще довго говорять, ніж коротко воюють". Як пройшов візит Блінкена до Китаю і розмова з Сі

Наталія Медведєва
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Джо БайденкитайСі Цзіньпінентоні блінкен
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