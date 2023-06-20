"Він виконав пекельну роботу". Байден задоволений результатами візиту Блінкена до Китаю
20.06.2023, 12:06
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден високо оцінив результати поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю. Про це йдеться у статті Bloomberg.
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Як зазначається, візит Блінкена готує ґрунт для можливої зустрічі Байдена та Сі на саміті Великої двадцятки в Індії у вересні 2023 року та відкриває дорогу китайському лідеру для візиту до США на форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у листопаді.
"Він виконав пекельну роботу. Тут ми на правильному шляху", – сказав Байден, коли журналісти запитали про поїздку Блінкена.
- 18 червня 2023 року Блінкен прилетів до Пекіна. Це був перший візит держсекретаря США до Китаю з 2018 року. Сторони домовилися підтримувати контакти, главу МЗС Китаю запросили до Вашингтона.
- Під час візиту Блінкена Китай знову відмовився йти на компроміс щодо Тайваню та вимагає від США не втручатися. Блінкен нагадав про багаторічну політику США щодо Тайваню.
- На зустрічі Блінкена з Сі Пекін та Вашингтон досягли згоди щодо низки конкретних питань.
- За словами Блінкена, Китай знову пообіцяв не постачати Росії зброю, але є питання до приватних фірм.
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