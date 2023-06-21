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Байден назвав Сі диктатором. Каже, той не знав, що його аеростат був над США у лютому

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 07:16
Байден назвав Сі диктатором. Каже, той не знав, що його аеростат був над США у лютому - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден через день після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна диктатором, який начебто не знав, що китайський розвідувальний аеростат "збився з курсу" і опинився у повітряному просторі Штатів у лютому 2023 року. Про це повідомляє Bloomberg.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив ту повітряну кулю з двома коробками, наповненими шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що воно там є. Я серйозно. Це дуже незручна ситуація для диктаторів, коли вони не знають, що відбувається", – сказав президент США.

За день до цього Байден заявив, що задоволений результатами поїздки Блінкена до Китаю. Він сказав, що держсекретар виконав "пекельну роботу".

Крім того, Байден висловив бажання особисто зустрітися із Сі у найближчі місяці.

  • 4 лютого 2023 року у США повідомили, що збили китайський аеростат-розвідник.
  • 10 лютого Сполучені Штати заявили, що збитий аеростат був обладнаний для перехоплення даних розвідки.
  • 2 червня видання Financial Times повідомило, що директор ЦРУ нібито таємно відвідав Китай минулого місяця, щоб "розморозити" відносини між державами.

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Мілана Головань
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