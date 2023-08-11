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Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через проблеми в економіці

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 07:33
Байден назвав Китай
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через його економічні проблеми. За словами політика, КНР переживає неприємності через слабке зростання, повідомляє Reuters.

"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли погані люди мають проблеми, вони роблять погані речі", – сказав Байден.

Він додав, що Китай "у біді". За його словами, він не хоче завдавати йому шкоди та прагне раціональних відносин з країною.

У серпні в Китаї вперше з 2021 року зафіксували дефляцію – падіння споживчих цін, а показники зовнішньої торгівлі КНР впродовж останнього місяця різко погіршилися.

  • 19 червня Китай відвідав державний секретар США Ентоні Блінкен. Лідер КНР Сі Цзіньпін повідомляв, що сторони "досягнули згоди щодо низки конкретних питань".
  • 21 червня Байден назвав диктатором очільника Китаю. Президент США вважає, що це висловлювання не вплине на відносини між країнами. Речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу назвала "абсурдними та безвідповідальними" слова Байдена.
  • 10 серпня президент США підписав указ про обмеження американських інвестицій у певні технології та продукти в країнах, які викликають стурбованість. Така країна зараз одна – Китай.

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Артем Джеріпа
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