Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Він не вважає, що це вплине на відносини з Китаєм

Президент США Джо Байден вважає, що його висловлювання на адресу глави КНР Сі Цзіньпіна, якого він назвав диктатором, не вплине на відносини між країнами. Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

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За його словами, коментарі про Сі не вплинули на відносини між Китаєм та США.

Він зазначив, що між КНР та США був "інцидент, який викликав деяке збентеження", ймовірно, маючи на увазі запуск китайського аеростата-шпигуна над американськими стратегічними об'єктами.

Байден заявив, що чекає на зустріч із Сі в "найближчому майбутньому".

"І я не думаю, що це мало якісь реальні наслідки", — резюмував американський лідер.

Висловлювання Байдена пролунали через день після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, основною метою якого було розмороження дипломатичних відносин між країнами після епізоду з розвідувальним китайським аеростатом, який на початку лютого опинився у повітряному просторі США. Байден заявив, що Сі "дуже засмутився" через те, що США збили аеростат, оскільки він начебто й не знав, що він "збився з курсу" та залетів у небо над Штатами. Тоді Байден назвав лідера КНР диктатором. Речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу назвала "абсурдними та безвідповідальними" слова Байдена.

4 лютого 2023 року у США повідомили, що збили китайський аеростат-розвідник.

10 лютого Сполучені Штати заявили, що збитий аеростат був обладнаний для перехоплення даних розвідки.

На зустрічі Блінкена з Сі Пекін та Вашингтон досягли згоди щодо низки конкретних питань.

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