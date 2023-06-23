Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Он не считает, что это повлияет на отношения с КНР

Президент США Джо Байден считает, что его высказывание в адрес главы КНР Си Цзиньпина, которого он назвал диктатором, не повлияют на отношения между странами. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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По его словам, комментарии о Си не повлияли на отношения между Китаем и США.

Он отметил, что между КНР и США был "инцидент, который вызвал некоторое замешательство", вероятно, имея в виду запуск китайского аэростата-шпиона над американскими стратегическими объектами.

Байден заявил, что ожидает встречи с Си в "ближайшем будущем".

"И я не думаю, что это имело какие-то реальные последствия", — резюмировал американский лидер.

Высказывания Байдена прозвучали через день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, основной целью которого было размораживание дипломатических отношений между странами посл эпизода с разведывательным китайским аэростатом, оказавшимся в начале февраля в воздушном пространстве США. Байден заявил, что Си "очень расстроился" из-за того, что США сбили аэростат, поскольку он якобы и не знал, что тот "сбился с курса" и залетел в небо над Штатами. Тогда Байден назвал лидера КНР диктатором. Представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге назвала "абсурдными и безответственными" слова Байдена.

4 февраля 2023 года в США сообщили, что сбили китайский аэростат-разведчик.

10 февраля Соединенные Штаты заявили, что сбитый аэростат был оборудован для перехвата данных разведки.

На встрече Блинкена с Си Пекин и Вашингтон достигли согласия по ряду конкретных вопросов.

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