Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Он не считает, что это повлияет на отношения с КНР
Президент США Джо Байден считает, что его высказывание в адрес главы КНР Си Цзиньпина, которого он назвал диктатором, не повлияют на отношения между странами. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
По его словам, комментарии о Си не повлияли на отношения между Китаем и США.
Он отметил, что между КНР и США был "инцидент, который вызвал некоторое замешательство", вероятно, имея в виду запуск китайского аэростата-шпиона над американскими стратегическими объектами.
Байден заявил, что ожидает встречи с Си в "ближайшем будущем".
"И я не думаю, что это имело какие-то реальные последствия", — резюмировал американский лидер.
- 4 февраля 2023 года в США сообщили, что сбили китайский аэростат-разведчик.
- 10 февраля Соединенные Штаты заявили, что сбитый аэростат был оборудован для перехвата данных разведки.
- На встрече Блинкена с Си Пекин и Вашингтон достигли согласия по ряду конкретных вопросов.
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