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Байден "не исключает" встречу с Путиным на саммите G20 в ноябре

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 20:17
Байден
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден заявил, что "не исключает" встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита Большой Двадцатки, которая должна пройти в ноябре на Бали, сообщает The Guardian.

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Байден ответил на вопрос журналиста о возможности его встречи с Путиным фразой "это еще предстоит выяснить".

При этом до сих пор не подтверждено, что сам Байден будет участвовать в саммите.

Пресс-служба Кремля также до сих пор не подтверждала, что Путин приедет на Бали.

30 апреля Белый дом заявлял, что Байден поедет на саммит G20, если на нем не будет Путина. 

В августе в Белом доме заявили, что президент Владимир Зеленский должен быть приглашен участвовать в саммите G20, если туда приедет Путин.

  • 20 августа Великобритания заявила, что Россия "не имеет морального права сидеть на G20, пока идет ее агрессия в Украине".

Сергій Бережний
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