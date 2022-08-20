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В Британии заявили, что у России нет морального права заседать в G20

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 01:06
В Британии заявили, что у России нет морального права заседать в G20 - Фото
Фото: EPA

Великобритания считает, что Россия не должна участвовать в саммите Большой двадцатки (G20) в Индонезии, заявил представитель британского министерства иностранных дел, слова которого приводит агентство Reuters .

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"Россия не имеет морального права сидеть на G20, пока идет ее агрессия в Украине", – сказал дипломат.

Несмотря на это, глава МИД Великобритании Лиз Трасс – основной претендент на должность премьер-министра вместо Бориса Джонсона – планирует поехать на саммит G20, если победит на партийных выборах.

"Я была готова бросить вызов Сергею Лаврову, и я готова прямо высказать все Путину и бросить ему вызов перед такими важными странами, как Индия и Индонезия. Поэтому я бы поехала [на саммит]", – сказала Трасс несколько недель назад.

С тех пор ее позиция не изменилась, говорят в ее окружении.

  • В Белом доме заявили, что президент Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин.
  • Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь.

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Андрей Водяный
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Россия Великобритания G20
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