В Британии заявили, что у России нет морального права заседать в G20

Великобритания считает, что Россия не должна участвовать в саммите Большой двадцатки (G20) в Индонезии, заявил представитель британского министерства иностранных дел, слова которого приводит агентство Reuters .

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"Россия не имеет морального права сидеть на G20, пока идет ее агрессия в Украине", – сказал дипломат.

Несмотря на это, глава МИД Великобритании Лиз Трасс – основной претендент на должность премьер-министра вместо Бориса Джонсона – планирует поехать на саммит G20, если победит на партийных выборах.

"Я была готова бросить вызов Сергею Лаврову, и я готова прямо высказать все Путину и бросить ему вызов перед такими важными странами, как Индия и Индонезия. Поэтому я бы поехала [на саммит]", – сказала Трасс несколько недель назад.

С тех пор ее позиция не изменилась, говорят в ее окружении.

В Белом доме заявили, что президент Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин.

Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь.

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Андрей Водяный

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