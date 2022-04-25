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Байден поздравил Макрона с победой. Рассчитывает на общую поддержку Украины

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25.04.2022, 06:47
Байден поздравил Макрона с победой. Рассчитывает на общую поддержку Украины - Фото
Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Фото - EPA

Президент США Джо Байден поздравил Эмманюэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции. Об этом он написал в Twitter.

Байден выразил уверенность в совместной поддержке Украины.

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"Приветствую Эмманюэля Макрона с его переизбранием. Франция является нашим старейшим союзником и ключевым партнером в решении глобальных проблем. Я рассчитываю на продолжение нашего тесного сотрудничества – в частности, в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменениям климата", – написал американский президент.

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Лев Шевченко
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Макрон Эмманюэль выборы франция джо байден
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