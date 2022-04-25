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"К новым общим победам". Зеленский и Блинкен поздравили Макрона с победой на выборах

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 02:46
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен поздравили президента Франции Эмманюэля Макрона с победой в президентских выборах. Соответствующие записи опубликованы в Twitter Зеленского и Блинкена.

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"Поздравляю президента Франции и настоящего друга Украины Эмманюэля Макрона с победой на выборах. Желаю Эмманюэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! В сильную и объединенную Европу!", – написал Зеленский.

"Поздравляем Эмманюэля Макрона. Мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества с Францией по глобальным вызовам, которое подкрепит наш давний и прочный союз и дружбу", – написал Блинкен.

  • Во Франции вечером 24 апреля завершилось голосование во втором туре выборов президента, где действующий глава государства Эмманюэль Макрон соперничал с кандидатом от правых популистов Марин Ле Пен. Объявленные результаты экзитполов показывают, что Макрон останется главой государства на еще один пятилетний срок – у него 58% голосов. По данным экзитполов, Ле Пен получила 42% голосов.
  • 24 апреля Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин приехали в Киев на встречу с Зеленским.

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Наталия Медведева
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эмманюэль макрон Энтони Блинкен Владимир Зеленский
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