"К новым общим победам". Зеленский и Блинкен поздравили Макрона с победой на выборах

Президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен поздравили президента Франции Эмманюэля Макрона с победой в президентских выборах. Соответствующие записи опубликованы в Twitter Зеленского и Блинкена.

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"Поздравляю президента Франции и настоящего друга Украины Эмманюэля Макрона с победой на выборах. Желаю Эмманюэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! В сильную и объединенную Европу!", – написал Зеленский.

"Поздравляем Эмманюэля Макрона. Мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества с Францией по глобальным вызовам, которое подкрепит наш давний и прочный союз и дружбу", – написал Блинкен.

Во Франции вечером 24 апреля завершилось голосование во втором туре выборов президента, где действующий глава государства Эмманюэль Макрон соперничал с кандидатом от правых популистов Марин Ле Пен . Объявленные результаты экзитполов показывают, что Макрон останется главой государства на еще один пятилетний срок – у него 58% голосов . По данным экзитполов, Ле Пен получила 42% голосов .

. Объявленные результаты экзитполов показывают, что на еще один пятилетний срок – у него . По данным экзитполов, . 24 апреля Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин приехали в Киев на встречу с Зеленским.

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Наталия Медведева

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