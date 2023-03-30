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Байден приказал ускорить разработку мер против вооруженного насилия

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 21:32
Байден приказал ускорить разработку мер против вооруженного насилия - Фото
Джо Байден (Фото - The White House)

Президент США Джо Байден подписал указ об активизации работы своей администрации по выработке мер для снижения насилия с применением личного огнестрельного оружия. Об этом сообщает Белый дом.

Президент США распорядился ускорить разработку мер, которые должны снизить угрозу неправомерного применения гражданами личного оружия.   

Сообщается, что главными направлениями работы по этой теме станут меры, которые снизят доступ к огнестрельному оружию для людей, представляющих общественную угрозу, усилят ответственность производителей оружия за контроль его распространения и увеличат поддержку для общин, пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия.

Читайте также: Вооружен и очень легален. Условия владения боевым оружием в США

Сергій Бережний
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