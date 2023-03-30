Байден приказал ускорить разработку мер против вооруженного насилия

Президент США Джо Байден подписал указ об активизации работы своей администрации по выработке мер для снижения насилия с применением личного огнестрельного оружия. Об этом сообщает Белый дом.

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Президент США распорядился ускорить разработку мер, которые должны снизить угрозу неправомерного применения гражданами личного оружия.

Сообщается, что главными направлениями работы по этой теме станут меры, которые снизят доступ к огнестрельному оружию для людей, представляющих общественную угрозу, усилят ответственность производителей оружия за контроль его распространения и увеличат поддержку для общин, пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия.

27 марта в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия троих детей и троих взрослых, а затем был смертельно ранен полицией.

Департамент полиции Нэшвилла обнародовал запись с камеры видеонаблюдения, на котором стрелок входит в школу.

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Сергій Бережний

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