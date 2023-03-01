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Байден продлил еще на год ряд санкций против РФ и чрезвычайное положение из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 21:22
Байден продлил еще на год ряд санкций против РФ и чрезвычайное положение из-за войны - Фото
Джо Байден (Фото - ОП)

Президент США Джо Байден продлил еще на год чрезвычайное положение из-за войны России против Украины и связанные с ним санкции против РФ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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У Байдена напомнили, что 6 марта 2014 года в Штатах было объявлено чрезвычайное положение в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях для устранения необычной и чрезвычайной угрозы нацбезопасности и внешней политике Штатов. В указе говорилось о подрыве демократических процессов и институтов в Украине, угрозе миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности.

16 марта 2014-го Штаты расширили сферу действия чрезвычайного положения и санкций против РФ, а 20 марта, после оккупации Крыма – еще больше расширили. 19 декабря был издан еще один указ о принятии дополнительных мер по борьбе с российской оккупацией украинского полуострова.

Дополнительные санкции против РФ далее вводились в 2018 году и 21 февраля 2022-го, перед полномасштабным вторжением России в Украину – за "признание" российским диктатором Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Байден заявил, что действия РФ продолжают представлять необычную и исключительную угрозу нацбезопасности и внешней политике Штатов, потому чрезвычайное положение и санкции против РФ продлены до 6 марта 2024 года.

  • 24 февраля 2023-го, в годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину, США объявили о введении очередного пакета санкций против России.
  • В тот же день новый пакет санкций против России также ввели Великобритания, Австралия, Новая Зеландия.
Оксана Житнюк
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