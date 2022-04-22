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Байден: Путин никогда не сможет доминировать и оккупировать всю Украину

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 04:41
Байден: Путин никогда не сможет доминировать и оккупировать всю Украину - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет оккупировать всю Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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Как подчеркнул американский президент отметил, российский диктатор не сможет оказаться в сильной позиции и захватить Украину потому, что для противодействия ему объединились США, их союзники, партнеры и украинский народ.

"Наше единство внутри страны и наше единство с союзниками, партнерами и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал: ему никогда не удастся доминировать и оккупировать всю Украину. Этого не произойдет", – заявил Байден.

"Мы не знаем, как долго продлится эта война, но когда мы приближаемся к двухмесячной отметке, вот что мы знаем: Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя", – продолжил Байден.

Президент США подчеркнул, что после нескольких недель обстрелов Киева, Киев стоит.

"Президент Зеленский и его демократически избранное правительство по-прежнему остаются у власти, а украинские вооруженные силы, к которым присоединились отважные украинские граждане, предотвратили завоевание Россией их страны", – констатировал Байден.

  • Оккупационная армия Путина вторглась в Украину 24 февраля. Россияне планировали захватить и уничтожить украинское государство за несколько дней. Все их планы были разрушены благодаря героическому сопротивлению украинского народа и помощи зарубежных партнеров, которые поверили, что украинцы не сдадутся и могут сражаться с превосходящими силами врага.

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Наталия Медведева
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