Байден: Путин никогда не сможет доминировать и оккупировать всю Украину
Российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет оккупировать всю Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден.
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Как подчеркнул американский президент отметил, российский диктатор не сможет оказаться в сильной позиции и захватить Украину потому, что для противодействия ему объединились США, их союзники, партнеры и украинский народ.
"Наше единство внутри страны и наше единство с союзниками, партнерами и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал: ему никогда не удастся доминировать и оккупировать всю Украину. Этого не произойдет", – заявил Байден.
"Мы не знаем, как долго продлится эта война, но когда мы приближаемся к двухмесячной отметке, вот что мы знаем: Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя", – продолжил Байден.
Президент США подчеркнул, что после нескольких недель обстрелов Киева, Киев стоит.
"Президент Зеленский и его демократически избранное правительство по-прежнему остаются у власти, а украинские вооруженные силы, к которым присоединились отважные украинские граждане, предотвратили завоевание Россией их страны", – констатировал Байден.
- Оккупационная армия Путина вторглась в Украину 24 февраля. Россияне планировали захватить и уничтожить украинское государство за несколько дней. Все их планы были разрушены благодаря героическому сопротивлению украинского народа и помощи зарубежных партнеров, которые поверили, что украинцы не сдадутся и могут сражаться с превосходящими силами врага.
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