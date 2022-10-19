Байден: Путин в невероятно сложном положении, пытается запугать украинцев, они не сдадутся

19 октября Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин оказался в невероятно сложном положении" в Украине, поэтому у него закончились другие варианты, кроме попытки запугать мирных жителей и вынудить их сдаться, но украинцы не пойдут на это. Об этом Байден сказал журналистам в Белом доме.

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"Я думаю, что Владимир Путин обнаружил себя в невероятно сложном положении, – ответил Байден на вопрос в конце брифинга. – Похоже, что единственное доступное ему средство, – жестокость по отношению к каждому гражданину Украины, украинским гражданам, чтобы попытаться запугать их и заставить капитулировать. Они не собираются этого делать".

Ранее сегодня Путин подписал указ о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что объявление Путиным "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины является "отчаянной тактикой" Кремля, и в Белом доме не удивлены, что диктатор РФ пошел на это.

Россия не прекращает обстрелы критической инфраструктуры и гражданских объектов Украины, используя для этого крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе.

Наталія Медведєва

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