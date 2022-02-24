Байден: Путин выбрал войну. Это серьезно и надолго повлияет на российскую экономику

Президент США Джо Байден выступил с речью о ситуации на Украине, он осудил Россию за нанесение военного удара и объявил о новых жестких санкциях и ограничениях на то, что можно экспортировать в Россию.

Президент США Байден заявил, что президент России Владимир Путин несет полную ответственность за нападение на Украину, и сказал, что Россия столкнется с последствиями из-за этого.

"Путин – агрессор. Путин выбрал эту войну. И теперь он и его страна будут нести последствия", – сказал Байден в своем выступлении в Белом доме.

Президент США заявил, что не планирует разговаривать с Путиным после того, как тот объявил о военном ударе по Украине.

"Путин будет изгоем на международной арене, – добавил Байден. – Решение Путина начать абсолютно неоправданную войну с Украиной сделало Россию слабее, а остальной мир – сильнее".

Он еще раз сказал, что американские военные не будут воевать на территории Украины, но США продолжит помогать Украине. При этом американские военные защитят своих партнеров по НАТО в Восточной Европе.

Затем Байден объявил о дополнительных санкциях против России.

"Это серьезно повлияет на российскую экономику как немедленно, так и в течение долгого времени. Мы целенаправленно разработали эти санкции, чтобы максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и свести к минимуму воздействие на Соединенные Штаты и наших союзников", – сказал он.

Соединенные Штаты делают это не в одиночку, сказал президент США, добавив, что в этих санкциях будут участвовать 27 членов ЕС и членов G7.

Вот какие санкции объявил Байден:

- ограничить возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и ​​иенах и заблокировать ей возможность быть частью мировой экономики;

- лишить возможности финансировать и развивать российскую армию;

- снизить способность Росси конкурировать в высокотехнологичной экономике 21 века.

США ввели санкции против российских банков, которые в совокупности владеют активами на сумму около одного триллиона долларов.

Байден добавил: "Мы также блокируем еще четыре крупных банка. Это означает, что все их активы в Америке будут заморожены".

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Наталия Медведева

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