Байден – россиянам: Не верю, что вы хотите кровавой войны против Украины

Президент США Джо Байден не верит, что россияне хотят кровавой войны против Украины. О его обращении к гражданам РФ сообщает Госдеп в Twitter.

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"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины – страны и народа, с которым вас связывают такие глубокие семейные, исторические и культурные узы", – заявил Байден.

Марк Сировой

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