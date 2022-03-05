Байден – россиянам: Не верю, что вы хотите кровавой войны против Украины
05.03.2022, 23:33
Джо Байден (фото - ЕРА)
Президент США Джо Байден не верит, что россияне хотят кровавой войны против Украины. О его обращении к гражданам РФ сообщает Госдеп в Twitter.
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"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины – страны и народа, с которым вас связывают такие глубокие семейные, исторические и культурные узы", – заявил Байден.
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