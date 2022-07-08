Байден: С нетерпением жду продолжения сотрудничества с Великобританией в поддержке Украины
Президент США Джо Байден надеется на дальнейшее тесное сотрудничество с британским правительством в поддержке Украины. Об этом сообщает Reuters.
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"Соединенное Королевство и Соединенные Штаты являются самыми близкими друзьями и союзниками, и особые отношения между нашими народами остаются прочными и долговечными", – заявил Байден через несколько часов после того, как Джонсон объявил о своей отставке.
"Я с нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества с правительством Соединенного Королевства, а также с нашими союзниками и партнерами по всему миру по ряду важных приоритетов, которые включают в себя поддержание сильного и единого подхода к поддержке народа Украины", – сказал Байден.
- 7 июля после серии связанных с ним скандалов Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и подает в отставку с должности главы правительства. Он будет руководить Кабмином до избрания преемника.
- Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса называют главным претендентом на должность премьера.
- Представитель Белого дома заявил, что отставка Джонсона не повлияет на поставки оружия и другой помощи в Украину.
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