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Байден: С нетерпением жду продолжения сотрудничества с Великобританией в поддержке Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 04:20
Байден: С нетерпением жду продолжения сотрудничества с Великобританией в поддержке Украины - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден надеется на дальнейшее тесное сотрудничество с британским правительством в поддержке Украины. Об этом сообщает Reuters.

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"Соединенное Королевство и Соединенные Штаты являются самыми близкими друзьями и союзниками, и особые отношения между нашими народами остаются прочными и долговечными", – заявил Байден через несколько часов после того, как Джонсон объявил о своей отставке.

"Я с нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества с правительством Соединенного Королевства, а также с нашими союзниками и партнерами по всему миру по ряду важных приоритетов, которые включают в себя поддержание сильного и единого подхода к поддержке народа Украины", – сказал Байден.

  • 7 июля после серии связанных с ним скандалов Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и подает в отставку с должности главы правительства. Он будет руководить Кабмином до избрания преемника.
  • Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса называют главным претендентом на должность премьера. 
  • Представитель Белого дома заявил, что отставка Джонсона не повлияет на поставки оружия и другой помощи в Украину.

Читайте также: "Он был энерджайзером". Борис Джонсон уходит: как это повлияет на поддержку Украины

Наталия Медведева
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