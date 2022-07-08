Байден: С нетерпением жду продолжения сотрудничества с Великобританией в поддержке Украины

Президент США Джо Байден надеется на дальнейшее тесное сотрудничество с британским правительством в поддержке Украины. Об этом сообщает Reuters.

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"Соединенное Королевство и Соединенные Штаты являются самыми близкими друзьями и союзниками, и особые отношения между нашими народами остаются прочными и долговечными", – заявил Байден через несколько часов после того, как Джонсон объявил о своей отставке.

"Я с нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества с правительством Соединенного Королевства, а также с нашими союзниками и партнерами по всему миру по ряду важных приоритетов, которые включают в себя поддержание сильного и единого подхода к поддержке народа Украины", – сказал Байден.

7 июля после серии связанных с ним скандалов Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и подает в отставку с должности главы правительства. Он будет руководить Кабмином до избрания преемника.

Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса называют главным претендентом на должность премьера.

Представитель Белого дома заявил, что отставка Джонсона не повлияет на поставки оружия и другой помощи в Украину.

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Наталия Медведева

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