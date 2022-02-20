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Байден созывает Совет национальной безопасности по ситуации в Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 07:37
Байден созывает Совет национальной безопасности по ситуации в Украине - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден созывает заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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В сообщении сказано, что президент США продолжает следить за развитием ситуации в Украине. Его команда национальной безопасности регулярно получает информацию о происходящем в стране. Она подтвердила, что Россия может начать атаку на Украину в любое время.

Байдена проинформировали о встречах вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Греции Кириакисом Мицотакисом.

  • 18 февраля Байден выступил с речью, посвященной ситуации вокруг Украины. Он заявил, что у него есть основания считать, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину. Но, по мнению Байдена, дипломатическое решение все еще возможно – пока вторжение не началось.
  • Байден считает, что дезинформация, которую распространяют в России, о том, что Украина якобы планирует начать наступление на Донбассе, противоречит элементарной логике.
Вадим Ребрина
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джо байден камала харрис
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