Байдены не фигурируют в деле, за закрытие которого давали $6 млн - Холодницкий

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в производстве, которое, по версии следствия, посредством взятки в $6 млн пытались закрыть пытались доверенные лица экс-министра экологии, владельца компании Burisma Николая Злочевского. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил глава САП Назар Холодницкий, передает hromadske.

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"Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют", - отметил Холодницкий.

12 июня $6 млн Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику за закрытие дела об отмывании доходов против бывшего высокопоставленного чиновника. Посредник с деньгами был задержан в ходе спецоперации. детективы НАБУ задокументировали факт предоставления взятки вХолодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику за закрытие дела об отмывании доходов против бывшего высокопоставленного чиновника. Посредник с деньгами был задержан в ходе спецоперации.

взятку в $6 млн руководителям НАБУ и САП принес первый замначальника Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко за закрытие дела компании Burisma, членом наблюдательного совета которой был Хантер Байден. Журналист Юрий Бутусов написал , что, по его информации,взятку в $6 млн руководителям НАБУ и САП

По его словам, по этому эпизоду предъявили подозрение ряду лиц, в том числе и Злочевскому. Сегодня на брифинге Сытник и Холодницкий рассказали , что взятка предназначалась за закрытие эпизода по содействию экс-министра экологии в завладении средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного ОАО Реал Банк.

По делу о даче взятки руководителям НАБУ и САП на данный момент объявили подозрение замначальника ГФС Киева Ильяшенко, двум другим задержанным подозрения готовятся.