$6 млн Холодницкому и Сытнику привозили за закрытие дела Burisma - Бутусов

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники в антикоррупционных органах сообщает, что взятку в $6 млн руководителям НАБУ и САП принес сегодня первый замначальника Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко за закрытие дела компании Burisma, членом наблюдательного совета которой был сын экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом Бутусов пишет в Facebook.
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Также, по данным журналиста, вместе с Ильяшенко задержан "заказчик" - директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.
По информации Бутусова, экс-министр экологии Николай Злочевский, который является владельцем Burisma, захотел подарок к своему дню рождения 14 июня — закрыть дело против компании.
"Ильяшенко приехал на встречу, деньги передавались после внесения Холодницким решения о закрытии дела в Единый реестр судебных решений. Он потребовал доказательство принятия решения по закрытию дела. Сытник и Холодницкий по случаю этого дела отбросили в сторону все прошлые конфликты и обвинения. И Холодницкий внес изменения в ЕРДР и закрыл дело Злочевского. Ильяшенко проверил и убедился - обязательство выполнено и передал деньги. Тут и произошло задержание", - рассказал Бутусов.
При этом, по информации журналиста, Ильяшенко передавал деньги внештатном агенту НАБУ, который фигурировал во многих судебных процессах.
Требование к властям Украины со стороны президента США Дональда Трампа заявить о начале расследования по делу Burisma против Хантера Байдена, отец которого - наиболее вероятный соперник Трампа на грядущих выборах, стало центральным событием в процедуре импичмента.