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$6 млн Холодницкому и Сытнику привозили за закрытие дела Burisma - Бутусов

$6 млн Холодницкому и Сытнику привозили за закрытие дела Burisma - Бутусов - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ
13.06.2020, 00:08

В новом коррупционном скандале всплыло уголовное дело, вокруг которого разворачивалась история с импичментом президента США Дональда Трампа

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники в антикоррупционных органах сообщает, что взятку в $6 млн руководителям НАБУ и САП принес сегодня первый замначальника Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко за закрытие дела компании Burisma, членом наблюдательного совета которой был сын экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом Бутусов пишет в Facebook.

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Также, по данным журналиста, вместе с Ильяшенко задержан "заказчик" - директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.

По информации Бутусова, экс-министр экологии Николай Злочевский, который является владельцем Burisma, захотел подарок к своему дню рождения 14 июня — закрыть дело против компании.

"Ильяшенко приехал на встречу, деньги передавались после внесения Холодницким решения о закрытии дела в Единый реестр судебных решений. Он потребовал доказательство принятия решения по закрытию дела. Сытник и Холодницкий по случаю этого дела отбросили в сторону все прошлые конфликты и обвинения. И Холодницкий внес изменения в ЕРДР и закрыл дело Злочевского. Ильяшенко проверил и убедился - обязательство выполнено и передал деньги. Тут и произошло задержание", - рассказал Бутусов.

При этом, по информации журналиста, Ильяшенко передавал деньги внештатном агенту НАБУ, который фигурировал во многих судебных процессах.

Требование к властям Украины со стороны президента США Дональда Трампа заявить о начале расследования по делу Burisma против Хантера Байдена, отец которого - наиболее вероятный соперник Трампа на грядущих выборах, стало центральным событием в процедуре импичмента.

  • 19 мая народный депутат Андрей Деркач заявил, что передал в Офис генпрокурора аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о "фактах международной коррупции" и госизмене пятого президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что Порошенко в обмен на $1 млрд от Джо Байдена, которые он якобы направил на получение военных госзаказов своими предприятиями, согласился сменить генпрокурора Виктора Шокина, чтобы остановить расследование по Burisma.
  • Офис генпрокурора открыл по "пленкам Деркача" уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (Злоупотреблений властью или служебным положением) УК.
  • В Евросолидарности записи назвали "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью".
  • 21 мая Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора внести имя Байдена в начатое ранее уголовное производство о возможном вмешательстве в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина
  • 4 июня бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в комментарии агентству Reuters, что прокуроры, проводившие ревизию дела Burisma, якобы не нашли доказательств причастности к коррупционным действиям Хантера Байдена.
Вадим Ребрина
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