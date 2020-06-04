Рябошапка заявил, что в деле Burisma не было доказательств против Байдена

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в комментарии агентству Reuters, что прокуроры, проводившие ревизию дела Burisma, якобы не нашли доказательств причастности к коррупционным действиям сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
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Рябошапка, который в ноябре 2019 года, за три месяца до своего увольнения с должности генпрокурора, заявлял, что аудит дела Burisma продолжается, отказавшись ответить, фигурирует ли в деле Хантер Байден, сейчас утверждает, что "аудит завершен".
"Я специально попросил прокуроров особенно тщательно проверить факты, связанные с предполагаемой причастностью Байдена. Они ответили, что ничего подобного не было", - сказал Рябошапка.
Это первое настолько однозначное заявление Рябошапки по Хантеру Байдену. 5 марта Верховная Рада высказала недоверие Рябошапке, уволив его с поста генпрокурора. С тех пор он не занимает какие-либо государственные должности.
Требование к властям Украины со стороны президента США Дональда Трампа заявить о начале расследования против Хантера Байдена, отец которого - наиболее вероятный соперник Трампа на грядущих выборах, стало центральным событием в процедуре импичмента.
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