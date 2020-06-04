Рябошапка заявил, что в деле Burisma не было доказательств против Байдена

Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба ГПУ)

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил в комментарии агентству Reuters, что прокуроры, проводившие ревизию дела Burisma, якобы не нашли доказательств причастности к коррупционным действиям сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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Рябошапка, который в ноябре 2019 года, за три месяца до своего увольнения с должности генпрокурора, заявлял, что аудит дела Burisma продолжается, отказавшись ответить, фигурирует ли в деле Хантер Байден, сейчас утверждает, что "аудит завершен".

"Я специально попросил прокуроров особенно тщательно проверить факты, связанные с предполагаемой причастностью Байдена. Они ответили, что ничего подобного не было", - сказал Рябошапка.

Это первое настолько однозначное заявление Рябошапки по Хантеру Байдену. 5 марта Верховная Рада высказала недоверие Рябошапке, уволив его с поста генпрокурора. С тех пор он не занимает какие-либо государственные должности.

Требование к властям Украины со стороны президента США Дональда Трампа заявить о начале расследования против Хантера Байдена, отец которого - наиболее вероятный соперник Трампа на грядущих выборах, стало центральным событием в процедуре импичмента.

19 мая народный депутат Андрей Деркач заявил , что передал в Офис генпрокурора аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о "фактах международной коррупции" и госизмене пятого президента Петра Порошенко . Депутат утверждает, что Порошенко в обмен на $1 млрд от Джо Байдена, которые он якобы направил на получение военных госзаказов своими предприятиями, согласился сменить генпрокурора Виктора Шокина , чтобы остановить расследование по Burisma.

Офис генпрокурора открыл по "пленкам Деркача" уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (Злоупотреблений властью или служебным положением) УК.

В Евросолидарности записи назвали "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью".

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