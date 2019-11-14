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Рябошапка рассказал о деле Burisma и давит ли на него Зеленский

Рябошапка рассказал о деле Burisma и давит ли на него Зеленский - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.11.2019, 16:15

Генпрокурор не получал от США никаких запросов, связанных с делом, оказавшимся в центре расследования об импичменте в США

Ни президент Владимир Зеленский, ни иностранные политики не оказывают давления в деле Burisma, утверждает генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Настоящему времени.

Генпрокурор рассказал, что в данный момент проводится аудит многих дел, в том числе есть одно производство по Burisma, оказавшееся в центре расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. Дело, по словам генпрокурора, насчитывает несколько тысяч томов. Поэтому его проверка займет не один месяц. Фигурирует ли в этом производстве Хантер Байден, сын возможного соперника Трампа на президентских выборах в США в 2020 году Джозефа Байдена, Рябошапка говорить отказался. 

В то же время, по словам Рябошапки, решение о возможном включении Хантера Байдена в дело принимал прокурор Константин Кулик, который не пришел на аттестацию сотрудников ГПУ и будет уволен: "закон не оставляет нам другого пути", - сказал генпрокурор. Он подчеркнул, что дело Burisma будет вести новый прокурор, "у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе".

Также Рябошапка сказал, что представители США, официально или неофициально, к нему не обращались, ответов или содействия по делу Burisma не просили.

  • 17 мая бывший тогда генпрокурором Юрий Луценко заявил, что ни Хантер Байден, ни Burisma Group сейчас не являются объектом расследования.
  • 25 июля в разговоре с Трампом Зеленский сказал о "100% своем генпрокуроре", который "изучит ситуацию о деле и конкретно о компании, упомянутой Вами" - свидетели в расследовании об импичменте Трампа говорят, что речь идет о Burisma.
  • 27 сентября глава САП Назар Холодницкий сообщил, что данных о совершении сыном или отцом Байденами преступлений в Украине у его ведомства нет.

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