Рябошапка рассказал о деле Burisma и давит ли на него Зеленский

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ни президент Владимир Зеленский, ни иностранные политики не оказывают давления в деле Burisma, утверждает генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Настоящему времени.

Генпрокурор рассказал, что в данный момент проводится аудит многих дел, в том числе есть одно производство по Burisma, оказавшееся в центре расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. Дело, по словам генпрокурора, насчитывает несколько тысяч томов. Поэтому его проверка займет не один месяц. Фигурирует ли в этом производстве Хантер Байден, сын возможного соперника Трампа на президентских выборах в США в 2020 году Джозефа Байдена, Рябошапка говорить отказался.

В то же время, по словам Рябошапки, решение о возможном включении Хантера Байдена в дело принимал прокурор Константин Кулик, который не пришел на аттестацию сотрудников ГПУ и будет уволен: "закон не оставляет нам другого пути", - сказал генпрокурор. Он подчеркнул, что дело Burisma будет вести новый прокурор, "у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе".

Также Рябошапка сказал, что представители США, официально или неофициально, к нему не обращались, ответов или содействия по делу Burisma не просили.

17 мая бывший тогда генпрокурором Юрий Луценко заявил, что ни Хантер Байден, ни Burisma Group сейчас не являются объектом расследования.

25 июля в разговоре с Трампом Зеленский сказал о "100% своем генпрокуроре", который " изучит ситуацию о деле и конкретно о компании, упомянутой Вами" - свидетели в расследовании об импичменте Трампа говорят , что речь идет о Burisma.

27 сентября глава САП Назар Холодницкий сообщил, что данных о совершении сыном или отцом Байденами преступлений в Украине у его ведомства нет.

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