Рябошапка рассказал о деле Burisma и давит ли на него Зеленский

Ни президент Владимир Зеленский, ни иностранные политики не оказывают давления в деле Burisma, утверждает генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Настоящему времени.
Генпрокурор рассказал, что в данный момент проводится аудит многих дел, в том числе есть одно производство по Burisma, оказавшееся в центре расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. Дело, по словам генпрокурора, насчитывает несколько тысяч томов. Поэтому его проверка займет не один месяц. Фигурирует ли в этом производстве Хантер Байден, сын возможного соперника Трампа на президентских выборах в США в 2020 году Джозефа Байдена, Рябошапка говорить отказался.
В то же время, по словам Рябошапки, решение о возможном включении Хантера Байдена в дело принимал прокурор Константин Кулик, который не пришел на аттестацию сотрудников ГПУ и будет уволен: "закон не оставляет нам другого пути", - сказал генпрокурор. Он подчеркнул, что дело Burisma будет вести новый прокурор, "у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе".
Также Рябошапка сказал, что представители США, официально или неофициально, к нему не обращались, ответов или содействия по делу Burisma не просили.
Читайте также: Кулика могут уволить из ГПУ. Что известно о скандальном прокуроре