Луценко: У нас нет доказательств против Байдена и его сына

Джо Байден Фото: LIGA.net

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ никаких доказательств совершения правонарушений кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом или его сыном, несмотря на обвинения со стороны адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом Луценко сказал в интервью Bloomberg.

Луценко заявил, что ни Хантер Байден, ни Burisma Group сейчас не являются объектом расследования.

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Однако он добавил, что планирует предоставить Генеральному прокурору США Уильяму Барру подробную информацию о платежах совета директоров Burisma, чтобы американские власти могли проверить, платил ли Хантер Байден налоги на доходы в США.

"Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов - по крайней мере, на данный момент мы не видим никаких нарушений. Компания может заплатить сколько угодно своему совету директоров", - заявил Луценко.

Он сказал, что если у Байдена-младшего есть проблемы с налогами, то не в Украине.

Джо Байден принял решение баллотироваться в президенты США. Согласно первому опросу, он шесть пунктов опережает Дональд Трампа в рейтинге кандидатов.