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Печерский суд обязал Офис генпрокурора открыть дело против Байдена

Печерский суд обязал Офис генпрокурора открыть дело против Байдена - Фото
Джо Байден (Фото: Etienne Laurent/EPA)
21.05.2020, 17:52

Суд обязал внести в ранее открытое дело имя бывшего вице-президента США как человека, который мог вмешиваться в работу генпрокурора Украины

Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора внести имя бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в начатое ранее уголовное производство о возможном вмешательстве в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина. Об этом говорится в решении суда от 21 апреля, опубликованном 12 мая.

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В суд с жалобой на бездеятельность Офиса генпрокурора обратился Шокин. Согласно его жалобе, в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР), где 24 февраля 2020 г было зарегистрировано дело по его заявлению, отсутствует имя того, кто, по мнению Шокина, вмешивался в его деятельность, хотя он его указывал.

В адрес Офиса генпрокурора ранее уже поступала жалоба на указанное бездействие, однако там отказались внести имя бывшего вице-президента США в ЕРДР, говорится в тексте решения суда.

Суд постановил обязать Офис генпрокурора внести в ЕРДР, в краткое изложение фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершение уголовного преступления, "сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины ОСОБА_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ОСОБА_5, бывшего вице-президента США".

Шокин считает, что Джозеф Байден должен быть обвинен по ч. 2 ст. 343 (Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) УК.

Решение принял судья Сергей Вовк.

  • Шокин был уволен в 2016 году пятым президентом Петром Порошенко после одобрения Рады. По информации СМИ, за увольнением мог стоять Байден, который был на тот момент вице-президентом США.
  • Байден сам сообщал о том, что требовал от Порошенко уволить Шокина, в противном случае Украина могла не получить $1 млрд кредитных гарантий. По версии, которую поддерживают в США многие республиканцы и сторонники президента Дональда Трампа, Байден добивался увольнения Шокина из-за уголовного дела по компании Burisma, которое якобы могло затронуть его сына Хантера Байдена. Прошенко эту версию отрицает. Требование к властям Украины со стороны Трампа заявить о начале расследования против Байдена стало центральным событием в процедуре импичмента.
  • 24 февраля 2020 г ГБР открыло дело по заявлению Шокина о вмешательстве Байдена в его деятельность как генпрокурора. 
  • 19 мая народный депутат Андрей Деркач заявил, что передал в Офис генпрокурора аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о "фактах международной коррупции" и госизмене пятого президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что Порошенко в обмен на $1 млрд от Джо Байдена, которые он якобы направил на получение военных госзаказов своими предприятиями, согласился сменить генпрокурора Виктора Шокина, чтобы остановить расследование по Burisma.
  • Офис генпрокурора открыл по "пленкам Деркача" уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (Злоупотреблений властью или служебным положением) УК.
  • В Евросолидарности записи назвали "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью".

Вадим Ребрина
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Печерский райсуд Киева Петр Порошенко США джозеф байден виктор шокин
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