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Bayraktar для ВСУ будет готов к началу июля – министр обороны Литвы

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 15:03
Bayraktar для ВСУ будет готов к началу июля – министр обороны Литвы - Фото
Беспилотник Bayraktar. (Фото: EPA)

Военный беспилотник Bayraktar, который турецкий производитель бесплатно передаст Литве, будет готов к отправке в Украину уже в начале июля. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

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По его словам, ударный беспилотник подготовят к отправке в Украину к началу июля, Турция передаст его Литве, которая, в свою очередь, переправит БПЛА Украине.

СПРАВКА. Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Читайте также: Как горят российские колонны в Украине. Подборка лучших ударов с Bayraktar

Дмитрий Гриниченко
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ВСУ война литва Турция байрактар
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