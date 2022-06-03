Bayraktar для ВСУ будет готов к началу июля – министр обороны Литвы

Военный беспилотник Bayraktar, который турецкий производитель бесплатно передаст Литве, будет готов к отправке в Украину уже в начале июля. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

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По его словам, ударный беспилотник подготовят к отправке в Украину к началу июля, Турция передаст его Литве, которая, в свою очередь, переправит БПЛА Украине.

СПРАВКА. Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас собрал 5 млн евро на военный беспилотник Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Краудфандинговая кампания #bayraktarasUkraina должна была длиться три недели, но закончилась через три дня.

2 июня турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях безвозмездно передать Литве Bayraktar, на покупку которого для Украины собрали средства литовцы. На собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы для беспилотника, а остальные деньги поступят в поддержку Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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