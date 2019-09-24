Бекешкина озвучила сценарий, когда власть "не продержится и года"

Ирина Бекешкина Фото: LIGA.net

Если Киев согласится на сценарий по Донбассу на условиях России и выполнение минских соглашений в последовательности, которой хочет Москва, это вызовет беспорядки и хаос в стране. Об этом директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина рассказала в интервью LIGA.net.

"Вряд ли власть тогда продержится больше года, и что будет дальше - не понятно. Потому что популярной оппозиции тоже нет. Это очень плохой сценарий", - сказала она.

Плохой сценарий, говорит Бекешкина, - это и то, если обещания президента Владимира Зеленского останутся лишь обещаниями, и если власть "наделает много глупостей, а они уже кое-где делаются".

По ее словам, хороший сценарий - это когда правительство будет работать успешно, и оно сейчас "далеко не худшее". Важная часть такого сценария, по мнению социолога, "если в мирном процессе не будут соглашаться на все условия России".

Проблемой она считает то, что власти сейчас "от любой критики отмахиваются, любая критика - "это порохоботы, они с прошлой властью сотрудничали". Это неправильно. Украина и у власти, и у экспертов одна".

Бекешкина говорит, что оптимист, и дает "70% на 30%" на хороший/плохой сценарий.

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