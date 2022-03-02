Беларусь готовится поддержать Россию в войне против Украины – Генштаб ВСУ

Беларусь оказывает помощь в размещении оружия российских оккупантов на своей территории, но может принять участие и в военных действиях на территории Украины. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

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"Беларусь в дальнейшем, возможно, может поддержать российских захватчиков в российско-украинской войне и способствовать достижению целей оккупантов", – сказано в сообщении.

В Генштабе напомнили, что с 24 февраля с территории Беларуси летят ракеты в Украину – они наносят смертельные удары как по военным, так и по гражданским объектам.

По данным разведки, беларуские войска приведены в боевую готовность и находятся рядом с границей Украины. За последние сутки зафиксировано больше авиации.

Украинские спецслужбы сообщают, что в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск движутся колоны автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами.

Войска Беларуси на стороне России вступили в войну против Украины и зашли в Черниговскую область, сообщил спикер регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов.

Россия готовит провокацию для оправдания введения беларуских войск на территорию Украины. Сейчас вблизи белоруско-украинской границы находятся около 300 танков.

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Яна Катасонова

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