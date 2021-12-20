Беларусь перебрасывает мигрантов к нашей границе – МВД Латвии

На латвийско-белорусской границе растет число нелегальных мигрантов, и это свидетельствует о том, что Латвия становится основной целью гибридной атаки. Заявление об этом госсекретаря МВД Латвии Димитрия Трофимова цитирует Delfi.

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Трофимов сообщил в интервью телеканалу TV3, что на прошлой неделе на границе ежедневно задерживались десятки людей (в отдельные дни до 80 человек), которые пытались прорваться в Латвию.

Чиновник считает, что по территории Беларуси организовано перемещение мигрантов, иначе невозможно объяснить такую быструю переброску людей на всей протяженности границы.

Глава Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс на прошлой неделе также сообщил депутатам Сейма, что ситуация на границе обостряется. В то время, как поток нарушителей на границах Беларуси с Литвой и Польшей в последние дни значительно сократился, теперь именно Латвия испытывает наибольшее давление нелегальных мигрантов.

Начиная с 10 августа, когда в нескольких пограничных с Беларусью краях Латвии было объявлено чрезвычайное положение, за незаконное пересечение границы были задержаны более 3300 человек. Сейчас режим ЧП на границе продлен до 10 февраля.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

В ноябре Минобороны Литвы заявляли, что Россия может использовать миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза как прикрытие своих активных действий, направленных против Украины.

16 декабря сообщалось, что около 70 мигрантов из Беларуси агрессивно пытались прорваться на территорию Польши, несколько польских пограничников получили ранения.

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Сергей Бережной

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