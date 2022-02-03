Беларусь заявила протест якобы из-за украинского беспилотника, МИД отрицает

МИД Беларуси заявил "решительный протест" послу Украины Игорю Кизиму "в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата" из Украины на территорию Беларуси. Об этом сообщает Facebook ведомства.

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В сообщении сказано, что "украинский БПЛА 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил".

МИД Украины назвал демарш Беларуси "очередной провокацией" и заявил, что на границе с Беларусью "Украина не использовала БПЛА".

"На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники", – написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

МИД также призвал Минск "не подыгрывать дестабилизирующим действиям России".

Ранее сегодня сообщалось, что спутниковые снимки, опубликованные компанией Maxar, показали новые временные военные лагеря РФ в оккупированном Крыму и Беларуси.

17 января 2022 года диктатор Беларуси Александр Лукашенко на совещании сказал, что Украина вблизи границы с Беларусью якобы продолжает наращивать силы "Национальной гвардии из националистов-радикалов", которые "еще похлеще, чем натовские военнослужащие". В СБУ назвали это заявление "политической манипуляцией и частью информационной войны".

28 января Лукашенко заявил, что намерен "вернуть Украину в лоно славянства".

Сергей Бережной

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