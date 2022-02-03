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Беларусь заявила протест якобы из-за украинского беспилотника, МИД отрицает

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 10:51
Беларусь заявила протест якобы из-за украинского беспилотника, МИД отрицает - Фото
МИД Беларуси (Фото - Facebook ведомства)

МИД Беларуси заявил "решительный протест" послу Украины Игорю Кизиму "в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата" из Украины на территорию Беларуси. Об этом сообщает Facebook ведомства.

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В сообщении сказано, что "украинский БПЛА 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил".

Скриншот из Facebook

МИД Украины назвал демарш Беларуси "очередной провокацией" и заявил, что на границе с Беларусью "Украина не использовала БПЛА".

"На смену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники", – написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко. 

МИД также призвал Минск "не подыгрывать дестабилизирующим действиям России".  

Скриншот из Twitter

Ранее сегодня сообщалось, что спутниковые снимки, опубликованные компанией Maxar, показали новые временные военные лагеря РФ в оккупированном Крыму и Беларуси. 

  • 17 января 2022 года диктатор Беларуси Александр Лукашенко на совещании сказал, что Украина вблизи границы с Беларусью якобы продолжает наращивать силы "Национальной гвардии из националистов-радикалов", которые "еще похлеще, чем натовские военнослужащие". В СБУ назвали это заявление "политической манипуляцией и частью информационной войны".
  • 28 января Лукашенко заявил, что намерен "вернуть Украину в лоно славянства".

Сергей Бережной
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