Новое военное развертывание РФ в январе – опубликованы спутниковые снимки

В январе Россия продолжала переброску новых частей к границе с Украиной, новые временные военные лагеря появились также в оккупированном Крыму и Беларуси. Это подтверждают спутниковые снимки, опубликованные компанией Maxar, отмечает CNN.

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Сравнение снимков от 15 сентября 2021 года и от 1 февраля 2022 года показывает, что в Крыму возле Новоозерного (Ибраш-Эли) Евпаторийского района создан новый военный лагерь.

Пользователи соцсетей отмечают, что, согласно спутниковым снимкам, на полигоне Репище в Беларуси появились российские ракетные комплексы Искандер с радиусом поражения до 500 км.

Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые фото с территории Беларуси, на которых запечатлены ракетные комплексы Искандер с радиусом стрельбы до 500 км pic.twitter.com/7j1s0pysqU — Zilla (@Zilla57826895) February 1, 2022

Искандеры также замечены на снимках беларуского полигона Осиповичи.

Osipovichi training area, central Belarus. Shows Iskander missile deployment. Foto: @Maxar pic.twitter.com/31P4aMvtFP — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

24 января диктатор Беларуси Александр Лукашенко сказал, что намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии". Перед этим сообщалось, что совместные российско-беларуские военные учения пройдут с 10 по 20 февраля, их целью заявлена отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии.

17 января 2022 года Лукашенко на совещании сказал, что Украина вблизи границы с Беларусью якобы продолжает наращивать силы "Национальной гвардии из националистов-радикалов", которые "еще похлеще, чем натовские военнослужащие". В СБУ назвали это заявление "политической манипуляцией и частью информационной войны".

На фоне наращивания российских войск у границ Украины НАТО перебрасывает новые силы на восточный фланг и приводит войска в боеготовность.

19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что переброска войск РФ в Беларусь – непосредственная угроза Литве.

Сергей Бережной

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