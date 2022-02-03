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Новое военное развертывание РФ в январе – опубликованы спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 10:16
Новое военное развертывание РФ в январе – опубликованы спутниковые снимки - Фото
Российский военный лагерь в Бахчисарае, Крым (Спутниковое фото - Maxar Technologies)

В январе Россия продолжала переброску новых частей к границе с Украиной, новые временные военные лагеря появились также в оккупированном Крыму и Беларуси. Это подтверждают спутниковые снимки, опубликованные компанией Maxar, отмечает CNN.   

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Сравнение снимков от 15 сентября 2021 года и от 1 февраля 2022 года показывает, что в Крыму возле Новоозерного (Ибраш-Эли) Евпаторийского района создан новый военный лагерь.

Новый российский военный лагерь под Новоозерным (Ибраш-Эли), Крым (кликнуть для увеличения)

Пользователи соцсетей отмечают, что, согласно спутниковым снимкам, на полигоне Репище в Беларуси появились российские ракетные комплексы Искандер с радиусом поражения до 500 км.  

Искандеры также замечены на снимках беларуского полигона Осиповичи.

24 января диктатор Беларуси Александр Лукашенко сказал, что намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии". Перед этим сообщалось, что совместные российско-беларуские военные учения пройдут с 10 по 20 февраля, их целью заявлена отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии.

  • 17 января 2022 года Лукашенко на совещании сказал, что Украина вблизи границы с Беларусью якобы продолжает наращивать силы "Национальной гвардии из националистов-радикалов", которые "еще похлеще, чем натовские военнослужащие". В СБУ назвали это заявление "политической манипуляцией и частью информационной войны".
  • На фоне наращивания российских войск у границ Украины НАТО перебрасывает новые силы на восточный фланг и приводит войска в боеготовность.
  • 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что переброска войск РФ в Беларусь – непосредственная угроза Литве.

Сергей Бережной
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