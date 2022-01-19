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Путин отправил войска в Беларусь. В Литве заявили о прямой угрозе: хотят обратиться в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 13:18
Путин отправил войска в Беларусь. В Литве заявили о прямой угрозе: хотят обратиться в НАТО - Фото
Арвидас Анушаускас (Фото - ЕРА)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отреагировал на "внеплановую проверку" российских и беларуских войск, о которой ранее договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко. Глава Минобороны Литвы заявил, что переброска войск РФ в Беларусь – непосредственная угроза Литве.

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"В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как дестабилизирующий фактор ситуации в сфере безопасности, но и как еще большую непосредственную угрозу для Литвы", – написал Анушаускас в Facebook.

Он также сообщил, что в ближайшее время встретится с послами девяти стран НАТО, которые активно способствуют укреплению безопасности Литвы. В ходе встречи планируется обсудить ситуацию с безопасностью, и литовская сторона собирается представить действия страны по укреплению военной безопасности.

До 9 февраля Россия планирует перебросить вооружение в Беларусь – два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, 12 истребителей Су-35 и зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С".

"Проверка войск" должна завершиться 20 февраля, в ходе нее Путин и Лукашенко также хотят провести учение "Союзная решимость-2022", чтобы "отработать оборону в случае внешней агрессии".

Путин отправил войска в Беларусь. В Литве заявили о прямой угрозе: хотят обратиться в НАТО
  • 4 ноября 2021-го Путин и Лукашенко подписали в рамках создания союзного государства интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. В нем – обновленная военная доктрина.
  • В конце декабря Путин и Лукашенко договорились о "внеплановой проверке войск". В ходе учений Россия и Беларусь хотят отработать "вариант применения всего военного потенциала двух стран" и подготовиться к действиям не только в своих границах. 

Читайте также: Российские военные начали новые учения у границы с Украиной – Минобороны РФ

Оксана Житнюк
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беларусь литва вс рф союзное государство Арвидас Анушаускас
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