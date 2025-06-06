Бельгия и Словения хотят применить "Блокирующий статут" ЕС после санкций против МУС

Глава МИД Бельгии отметил, что это будет первый случай, когда блокирующий устав будет применен для защиты МУС

Максим Прево (Фото: x.com/prevotmaxime)

Бельгия совместно со Словенией обратится с просьбой активировать Блокирующий статут Европейского союза для защиты Международного уголовного суда после введения санкций США. Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Он подчеркнул, что его страна солидарна с МУС после решения администрации США ввести новые санкции в отношении четырех судей Апелляционной палаты Суда, которая выдавала ордера на арест и рассматривала апелляции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

"Бельгия решительно поддерживает МУС. Бельгия вместе со Словенией будет призывать к применению Блокирующего статута Европейского Союза", – сообщил он.

Глава бельгийского МИД отметил, что это будет первый случай, когда Блокирующий статут будет применен для защиты МУС. Страна считает, что поддержка Суда означает поддержку верховенства права.

"Бельгия будет оставаться непоколебимым сторонником Суда и его миссии", – резюмировал Прево.

Справка. Законодательство ЕС о блокировке впервые появилось в 1996 году после введения США эмбарго против Кубы, Ирана и Ливии. Цель – блокировать решения, которые иностранные суды могли выносить против европейских компаний, ведущих бизнес с этими странами, и таким образом защищать эти компании.