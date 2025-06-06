Бельгия и Словения хотят применить "Блокирующий статут" ЕС после санкций против МУС
Бельгия совместно со Словенией обратится с просьбой активировать Блокирующий статут Европейского союза для защиты Международного уголовного суда после введения санкций США. Об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.
Он подчеркнул, что его страна солидарна с МУС после решения администрации США ввести новые санкции в отношении четырех судей Апелляционной палаты Суда, которая выдавала ордера на арест и рассматривала апелляции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.
"Бельгия решительно поддерживает МУС. Бельгия вместе со Словенией будет призывать к применению Блокирующего статута Европейского Союза", – сообщил он.
Глава бельгийского МИД отметил, что это будет первый случай, когда Блокирующий статут будет применен для защиты МУС. Страна считает, что поддержка Суда означает поддержку верховенства права.
"Бельгия будет оставаться непоколебимым сторонником Суда и его миссии", – резюмировал Прево.
- 6 июня администрация Трампа ввела санкции против четырех судей Международного уголовного суда. Госсекретарь США заявил, что они участвовали в "незаконных и безосновательных действиях" МУС, направленных против Америки или Израиля.
- МУС отверг санкции и заявил, что они могут подорвать его работу и усилия по обеспечению ответственности за самые тяжкие преступления и общую приверженность верховенству права.