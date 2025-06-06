Международный уголовный суд отверг санкции США, введенные против четырех судей

В суде заявили, что санкции могут подорвать его работу и усилия

Международный уголовный суд (Фото: x.com/IntlCrimCourt)

Руководящий орган Международного уголовного суда осудил решение администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении четырех судей МУС. Об этом сказано в официальном заявлении суда.

МУС "решительно и недвусмысленно" отвергает эти односторонние меры, которые "огорчительно оскорбляют" независимость суда и целостность системы Римского статута.

"Эти новые действия, в дополнение к более раннему обозначению избранного должностного лица, являются прискорбными попытками воспрепятствовать суду и его персоналу в осуществлении их независимых судебных функций", – заявили в МУС.

Также в сообщении сказано, что санкции США якобы рискуют подорвать усилия по обеспечению ответственности за самые тяжкие преступления и общую приверженность верховенству права, борьбе с безнаказанностью и сохранение правил международного порядка.

Под санкции США попали четыре судьи из Уганды, Перу, Бенина и Словении. Госсекретарь США заявил, что они якобы участвовали в "незаконных и безосновательных действиях" МУС, направленных против Америки или Израиля.