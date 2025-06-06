Міжнародний кримінальний суд відкинув санкції США, введені проти чотирьох суддів

У суді заявили, що санкції можуть підірвати його роботу та зусилля

Міжнародний кримінальний суд (Фото: x.com/IntlCrimCourt)

Керівний орган Міжнародного кримінального суду засудив рішення адміністрації президента США Дональда Трампа запровадити санкції щодо чотирьох суддів МКС. Про це йдеться в офіційній заяві суду.

МКС "рішуче і недвозначно" відкидає ці односторонні заходи, які "прикро ображають" незалежність суду та цілісність системи Римського статуту.

"Ці нові дії, додатково до більш раннього позначення обраної посадової особи, є сумними спробами перешкодити суду та його персоналу у здійсненні їхніх незалежних судових функцій", – заявили в МКС.

Також у повідомленні йдеться, що санкції США нібито ризикують підірвати зусилля щодо забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини та загальну відданість верховенству права, боротьбі з безкарністю та збереження правил міжнародного порядку.

Під санкції США потрапили чотири судді з Уганди, Перу, Беніну та Словенії. Держсекретар США заявив, що вони нібито брали участь у "незаконних та безпідставних діях" МКС, спрямованих проти Америки чи Ізраїлю.