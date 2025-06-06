Міжнародний кримінальний суд відкинув санкції США, введені проти чотирьох суддів
Керівний орган Міжнародного кримінального суду засудив рішення адміністрації президента США Дональда Трампа запровадити санкції щодо чотирьох суддів МКС. Про це йдеться в офіційній заяві суду.
МКС "рішуче і недвозначно" відкидає ці односторонні заходи, які "прикро ображають" незалежність суду та цілісність системи Римського статуту.
"Ці нові дії, додатково до більш раннього позначення обраної посадової особи, є сумними спробами перешкодити суду та його персоналу у здійсненні їхніх незалежних судових функцій", – заявили в МКС.
Також у повідомленні йдеться, що санкції США нібито ризикують підірвати зусилля щодо забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини та загальну відданість верховенству права, боротьбі з безкарністю та збереження правил міжнародного порядку.
Під санкції США потрапили чотири судді з Уганди, Перу, Беніну та Словенії. Держсекретар США заявив, що вони нібито брали участь у "незаконних та безпідставних діях" МКС, спрямованих проти Америки чи Ізраїлю.
- 21 листопада 2024 року МКС видав ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галланта. 12 травня 2025 року Ізраїль попросив МКС скасувати ці ордери.
- 16 травня стало відомо, що головний прокурор МКС Карім Хан піде у відпустку на час розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях.