Ізраїль просить МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу та ексглави Міноборони країни
Ізраїль звернувся до Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням відкликати ордери на арешт прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу та колишнього глави Міноборони Йоава Галанта. Відповідний документ було опубліковано на сайті МКС.
У документі йдеться про те, що Ізраїль просить суддів відкликати арешти, доки МКС розглядає ізраїльські претензії до своєї юрисдикції щодо ведення війни у Газі.
Крім того, країна просить прокуратуру призупинити розслідування можливих злочинів на палестинських територіях.
Звернення до МКС датовано 9 травня та підписано заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.
- 20 травня 2024 року МКС видав ордер на арешт Нетаньягу та голови Міноборони Ізраїлю.
- 26 листопада на той момент голова євродипломатії Боррель закликав Європу затримати Нетаньягу за ордером МКС. Німеччина заявила, що не проти, а у Франції вважали, що прем'єр-міністр має імунітет від ордера на арешт.
- 2 квітня 2025 року Нетаньягу прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном, попри ордер МКС на арешт. Прем'єр країни назвав кілька причин, чому Нетаньягу не було заарештовано.