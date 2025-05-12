Ізраїль просить МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу та ексглави Міноборони країни

Також країна просить призупинити розслідування можливих злочинів на палестинських територіях

Беньямін Нетаньяху та Йоав Галант (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

Ізраїль звернувся до Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням відкликати ордери на арешт прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу та колишнього глави Міноборони Йоава Галанта. Відповідний документ було опубліковано на сайті МКС.

У документі йдеться про те, що Ізраїль просить суддів відкликати арешти, доки МКС розглядає ізраїльські претензії до своєї юрисдикції щодо ведення війни у Газі.

Крім того, країна просить прокуратуру призупинити розслідування можливих злочинів на палестинських територіях.

Звернення до МКС датовано 9 травня та підписано заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.