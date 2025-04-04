Орбан назвав три причини, чому Угорщина не заарештувала Нетаньягу під час візиту

Угорський прем'єр заявив, що положення МКС у країні не застосовуються

Віктор Орбан (Фото: EPA/ZOLTAN FISCHER)

Угорщина не заарештувала прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, виконуючи ордер Міжнародного кримінального суду, тому що "гостей не заведено заарештовувати". Про це державній радіокомпанії повідомив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він зазначив, що крім цієї причини є ще дві: Угорщина не хотіла заарештовувати Нетаньягу, оскільки Ізраїль є дружньою країною; уряд не зміг би дати таку вказівку поліції через те, що Угорщина публічно не оголошувала про міжнародну угоду з МКС.

За словами угорського прем'єра, вступ Угорщини до МКС у 2001 році був пов'язаний з ідеєю "зайняти своє місце" на міжнародній арені. Однак це не пішло країні на користь, вважає Орбан.

"Хоча ми підписали статут, необхідний для приєднання, ми його не оприлюднили, ми ніколи не робили його частиною угорської правової системи. Таким чином, положення МКС у країні не застосовуються", – заявив він.

Угорський прем'єр зазначив, що вважає добрими економічні відносини з Ізраїлем, а співпрацю – багатообіцяльною. Останнє представлено сферами високих технологій, туризму та оборони.