Орбан назвав три причини, чому Угорщина не заарештувала Нетаньягу під час візиту
Угорщина не заарештувала прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, виконуючи ордер Міжнародного кримінального суду, тому що "гостей не заведено заарештовувати". Про це державній радіокомпанії повідомив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.
Він зазначив, що крім цієї причини є ще дві: Угорщина не хотіла заарештовувати Нетаньягу, оскільки Ізраїль є дружньою країною; уряд не зміг би дати таку вказівку поліції через те, що Угорщина публічно не оголошувала про міжнародну угоду з МКС.
За словами угорського прем'єра, вступ Угорщини до МКС у 2001 році був пов'язаний з ідеєю "зайняти своє місце" на міжнародній арені. Однак це не пішло країні на користь, вважає Орбан.
"Хоча ми підписали статут, необхідний для приєднання, ми його не оприлюднили, ми ніколи не робили його частиною угорської правової системи. Таким чином, положення МКС у країні не застосовуються", – заявив він.
Угорський прем'єр зазначив, що вважає добрими економічні відносини з Ізраїлем, а співпрацю – багатообіцяльною. Останнє представлено сферами високих технологій, туризму та оборони.
- 20 травня 2024 року МКС видав ордер на арешт Нетаньягу та голови Міноборони Ізраїлю.
- 26 листопада на той момент глава євродипломатії Боррель закликав Європу затримати Нетаньягу за ордером МКС. Німеччина заявила, що не проти, а у Франції вважали, що прем'єр-міністр має імунітет від ордера МКС.
- 2 квітня 2025 року Нетаньягу прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном, попри ордер МКС на арешт.
- Того ж дня Орбан підтвердив, що Угорщина виходить із МКС, а Нетаньягу подякував йому за це рішення і назвав організацію "гниллю".