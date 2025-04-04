Орбан назвал три причины, почему Венгрия не арестовала Нетаньяху во время визита
Венгрия не арестовала премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, исполняя ордер Международного уголовного суда, потому, что "гостей не принято арестовывать". Об этом государственной радиокомпании сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что помимо этой причины есть еще две: Венгрия не хотела арестовывать Нетаньяху, так как Израиль дружественная страна; правительство не смогло бы дать такое указание полиции из-за того, что Венгрия публично не объявляла о международном соглашении с МУС.
По словам венгерского премьера, вступление Венгрии в МУС в 2001 году было связано с идеей "занять свое место" на международной арене. Однако это не пошло стране на пользу, считает Орбан.
"Хотя мы подписали устав, необходимый для присоединения, мы его не обнародовали, мы никогда не делали его частью венгерской правовой системы. Таким образом, положения МУС в стране не применяются", – заявил он.
Венгерский премьер отметил, что считает хорошими экономические отношения с Израилем, а сотрудничество – многообещающим. Последнее представлено сферами высоких технологий, туризма и обороны.
- 20 мая 2024 года МКС выдал ордер на арест Нетаньяху и главы Минобороны Израиля.
- 26 ноября на тот момент глава евродипломатии Боррель призвал Европу задержать Нетаньяху по ордеру МКС. Германия заявила, что не против, а во Франции считали, что у премьер-министра есть иммунитет от ордера МКС.
- 2 апреля 2025 года Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер МУС на арест.
- В тот же день Орбан подтвердил, что Венгрия выходит из МУС, а Нетаньяху поблагодарил его за это решение и назвал организацию "гнилью".