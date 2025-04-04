Орбан назвал три причины, почему Венгрия не арестовала Нетаньяху во время визита

Виктор Орбан (Фото:EPA/ZOLTAN FISCHER)

Венгрия не арестовала премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, исполняя ордер Международного уголовного суда, потому, что "гостей не принято арестовывать". Об этом государственной радиокомпании сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что помимо этой причины есть еще две: Венгрия не хотела арестовывать Нетаньяху, так как Израиль дружественная страна; правительство не смогло бы дать такое указание полиции из-за того, что Венгрия публично не объявляла о международном соглашении с МУС.

По словам венгерского премьера, вступление Венгрии в МУС в 2001 году было связано с идеей "занять свое место" на международной арене. Однако это не пошло стране на пользу, считает Орбан.

"Хотя мы подписали устав, необходимый для присоединения, мы его не обнародовали, мы никогда не делали его частью венгерской правовой системы. Таким образом, положения МУС в стране не применяются", – заявил он.

Венгерский премьер отметил, что считает хорошими экономические отношения с Израилем, а сотрудничество – многообещающим. Последнее представлено сферами высоких технологий, туризма и обороны.