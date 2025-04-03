Орбан подтвердил, что Венгрия выходит из МУС: Суд стал политическим

Беньямин Нетаньяху и Виктор Орбан (Фото: ЕРА/ZOLTAN FISCHER)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна начала процедуру выхода из состава членов Международного уголовного суда (МУС). Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает The Guardian.

По словам Орбана, он подписывал документ, подтверждающий присоединение Венгрии к МУС в 2000 году. Однако сейчас венгерское правительство убеждено, что суд стал "политическим", так как слишком предвзят и имеет "мотивацию политическими намерениями".

"Я считаю, что этот в остальном очень важный суд был сведен к политическому форуму, и мы не хотим принимать в нем никакого участия", — сказал Орбан.

Израильский премьер заявил, что это смелое и принципиальное решение, поскольку, по его словам, "важно противостоять этой коррумпированной организации".