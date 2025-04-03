Орбан підтвердив, що Угорщина виходить із МКС: Суд став політичним
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що країна розпочала процедуру виходу зі складу членів Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, передає The Guardian.
За словами Орбана, він підписував документ, що підтверджує приєднання Угорщини до МКС у 2000 році. Однак зараз угорський уряд переконаний, що суд став "політичним", оскільки надто упереджений і має "мотивацію політичними намірами".
"Я вважаю, що цей в іншому дуже важливий суд був зведений до політичного форуму, і ми не хочемо брати в ньому жодної участі", – сказав Орбан.
Ізраїльський прем'єр заявив, що це сміливе та принципове рішення, оскільки, за його словами, "важливо протистояти цій корумпованій організації".
- 20 травня 2024 року МКС видав ордер на арешт Нетаньягу та голови Міноборони Ізраїлю.
- 26 листопада на той момент голова євродипломатії Боррель закликав Європу затримати Нетаньягу за ордером МКС. Німеччина заявила, що не проти, а у Франції вважали, що прем'єр-міністр має імунітет від ордера МКС.
- 3 квітня 2025 року Нетаньягу прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном, попри ордер МКС на арешт.
- Того ж дня в Угорщині заявили, що країна розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду.