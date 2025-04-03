Орбан підтвердив, що Угорщина виходить із МКС: Суд став політичним

Беньямін Нетаньягу та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ZOLTAN FISCHER)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що країна розпочала процедуру виходу зі складу членів Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, передає The Guardian.

За словами Орбана, він підписував документ, що підтверджує приєднання Угорщини до МКС у 2000 році. Однак зараз угорський уряд переконаний, що суд став "політичним", оскільки надто упереджений і має "мотивацію політичними намірами".

"Я вважаю, що цей в іншому дуже важливий суд був зведений до політичного форуму, і ми не хочемо брати в ньому жодної участі", – сказав Орбан.

Ізраїльський прем'єр заявив, що це сміливе та принципове рішення, оскільки, за його словами, "важливо протистояти цій корумпованій організації".