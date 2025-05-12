Израиль просит МУС отозвать ордеры на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны страны

Также страна просит приостановить расследование вероятных преступлений на палестинских территориях

Беньямин Нетаньяху и Йоав Галант (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

Израиль обратился в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой отозвать ордеры на арест премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта. Соответствующий документ был опубликован на сайте МУС.

В документе сказано, что Израиль просит судей отозвать аресты, пока МУС рассматривает израильские претензии к своей юрисдикции в отношении ведения войны в Газе.

Кроме того, страна просит прокуратуру приостановить расследование предполагаемых преступлений на палестинских территориях.

Обращение к МУС датировано 9 мая и подписано заместителем генерального прокурора Израиля Гиладом Ноамом.