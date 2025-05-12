Израиль просит МУС отозвать ордеры на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны страны
Израиль обратился в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой отозвать ордеры на арест премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта. Соответствующий документ был опубликован на сайте МУС.
В документе сказано, что Израиль просит судей отозвать аресты, пока МУС рассматривает израильские претензии к своей юрисдикции в отношении ведения войны в Газе.
Кроме того, страна просит прокуратуру приостановить расследование предполагаемых преступлений на палестинских территориях.
Обращение к МУС датировано 9 мая и подписано заместителем генерального прокурора Израиля Гиладом Ноамом.
- 20 мая 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и главы Минобороны Израиля.
- 26 ноября на тот момент глава евродипломатии Боррель призвал Европу задержать Нетаньяху по ордеру МУС. Германия заявила, что не против, а во Франции считали, что у премьер-министра есть иммунитет от ордера на арест.
- 2 апреля 2025 года Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер МУС на арест. Премьер страны назвал несколько причин, почему Нетаньяху не был арестован.