Бельгія та Словенія хочуть застосувати "Блокувальний статут" ЄС після санкцій проти МКС

Глава МЗС Бельгії зазначив, що це буде перший випадок, коли блокувальний статут буде застосовано для захисту МКС

Максим Прево (Фото: x.com/prevotmaxime)

Бельгія спільно зі Словенією звернеться з проханням активувати Блокувальний статут Європейського Союзу для захисту Міжнародного кримінального суду після введення санкцій США. Про це повідомив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.

Він наголосив, що його країна солідарна з МКС після рішення адміністрації США ввести нові санкції щодо чотирьох суддів Апеляційної палати Суду, яка видавала ордери на арешт та розглядала апеляції проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

"Бельгія рішуче підтримує МКС. Бельгія разом зі Словенією закликатиме до застосування Блокувального статуту Європейського Союзу", – повідомив він.

Глава бельгійського МЗС зазначив, що це буде перший випадок, коли Блокувальний статут буде застосовано для захисту МКС. Країна вважає, що підтримка Суду означає підтримку верховенства права.

"Бельгія залишатиметься непохитним прихильником Суду та його місії", – резюмував Прево.

Довідка. Законодавство ЄС про блокування вперше з'явилося 1996 року після запровадження США ембарго проти Куби, Ірану та Лівії. Мета – блокувати рішення, які іноземні суди могли виносити проти європейських компаній, які ведуть бізнес із цими країнами, і таким чином захищати ці компанії.