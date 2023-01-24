Белый дом: Ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе

В Белом доме заявили, что ближайшие недели и месяцы будут решающими в войне РФ против Украины, в частности — на Донбассе. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в комментарии польскому радио RMF 24.

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По его словам, США и союзники знают, что Вооруженные Силы Украины будут продолжать нуждаться в военной помощи ввиду того, что следующие недели и месяцы станут решающими для страны.

Он отметил, что Вашингтон постоянно анализирует потребности Украины и заверил, что США и дальше продолжат оказывать военную помощь.

Также Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена пока не видит возможности для переброски американских танков M1 Abrams в Украину.

"Мне нечего сообщить о дополнительных возможностях. Мы знаем, что бронетехника пользуется большим спросом в Украине, и мы будем продолжать поддерживать это, насколько это возможно", — резюмировал представитель Белого дома.

6 января в США заявили, что передадут Украине 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм.

19 января американский президент объявил о дополнительном пакете военной помощи из еще 59 Bradley, к которым добавят 590 противотанковых ракет TOW и 295 000 патронов калибра 25 мм.

Украина получит первые БМП Bradley из США "относительно скоро" – в ближайшие недели.

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Дмитро Гриниченко

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